Москва, , 22:16 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов от имени Российской Федерации подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Николай Евменов Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония подписания Конвенции состоялась в резиденции Чрезвычайного и полномочного Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви в его присутствии.

В соответствии со статьей 3 Конвенции целью новой Организации является объединение усилий правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.

Адмирал Евменов отметил большой вклад Минобороны России, МИД России, Минтранса России и Госкорпорации«Росатом» в общей работе международного сообщества на всех этапах подготовки конвенции и их большой вклад в создание новой организации.