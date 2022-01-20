Грозный, 20 января, 2022, 22:15 — ИА Регнум. 20 января грозненский «Ахмат» объявил об уходе 24-летнего бразильского атакующего полузащитника Раванелли в «Сао Бернардо». Футболист пополнил состав бразильского клуба на правах свободного агента.

Кирилл Венедиктов Раванелли

В 2021 году Раванелли, выступая за «Шапекоэнсе» на правах аренды, принял участие в пятнадцати турах регулярного сезона бразильской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В последний раз Раванелли выходил в стартовом составе «Ахмата» в сезоне 2019/20. В том сезоне бразилец сыграл лишь в пяти турах чемпионата России, в которых отметился двумя ассистами.

Раванелли перешел в «Ахмат» 1 июля 2017 года из бразильского клуба «Понта Прета» за 800 тысяч евро.