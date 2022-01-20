Тирана, 20 января 2022, 22:22 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 20 января прокомментировал требование Турции выдать членов организации последователей Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которую в Турции считают террористической.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама заявил:
В ходе своего визита в Албанию Эрдоган два раза упомянул об опасности организации Гюлена для Албании, в Турции обвиняют «Хизмет» в попытке совершения государственного переворота 2016 года.
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