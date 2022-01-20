Париж, , 22:10 — REGNUM Сегодня, 20 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в ответном матче полуфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Первая игра, проходившая неделю назад в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Такэхиро Томиясу, Альберт-Мбойт Локонга, Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

«Ливерпуль»: Кьювин Келлехэр, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Кертис Джонс, Джордан Хендерсон, Кайде Гордон, Роберто Фирмино, Диогу Жота.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Константин Хатзидакис | Давид Кут | Даррен Ингланд.