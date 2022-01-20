Милан, Италия, , 22:05 — REGNUM 24-летний фланговый атакующий защитник «Милана» и сборной Франции по футболу Тео Эрнандес заявил, что счастлив в итальянском клубе и намерен продлить контракт.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

«Я очень счастлив в Милане. Сейчас мы обсуждаем с руководством клуба продление контракта и пока все идет очень хорошо», — цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство «россонери» предложило Тео Эрнандесу подписать пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне на счету Эрнандеса четыре гола и семь результативных передач в 24-х матчах за «россонери» во всех турнирах (Серия А, Кубок Италии, Лига Чемпионов УЕФА).

Французский защитник перешел в «Милан» 6 июля 2019 года из мадридского «Реала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.