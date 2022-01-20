Нью-Йорк, США, 20 января, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Американский актёр Билл Мюррей исполнил несколько песен в Вашингтон-Сквер-парке в Нью-Йорке (США). Об этом 20 января пишет Page Six.

Sachyn Билл Мюррей

Ради концерта 71-летний актёр объединился с виолончелистом Яном Фоглером, скрипачкой Мирой Ванг и пианисткой Ванессой Перес. «Полицейские говорят, что мы должны выключить микрофоны. Давайте разорвём это место на части!» — призвал Мюррей собравшуюся толпу, после чего ушёл со сцены вместе с музыкантами.

https://twitter.com/WUTangKids/status/1483892283162435584

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Билл Мюррей заявил, что примет участие в съёмках третьего фильма о Человеке-муравье под названием «Человек-муравей и Оса: Квантомания». При этом киностудия Marvel, работающая над картиной, пока не подтвердила участие актёра.