21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы ДНР о том, что Украина готовит совершать диверсии на территории республики.

Тимур Кондратьев, , 00:16 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов и собирается устраивать нападения на инфраструктурные объекты вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Денис Пушилин Dnr-news.com

"Украинцы теперь игрушки в руках США. Сначала пирожками их кормили, а теперь оружием», — отмечает Леонид М.

Многие пользователи пришли к выводу, что диверсии — единственная возможность для украинских военных, чтобы хоть как-то нанести ущерб ДНР и ЛНР. В случае полномасштабного столкновения ВСУ придётся иметь дело уже не ополченцами, а российскими войсками, отмечают граждане.

«В ВСУ, судя по всему, остались вояки, способные лишь на подлую войнушку с гражданским населением. Будут сейчас свои провокации устраивать, убивая под одному жителю, вынуждая Россию прекратить эти преступления», — указывает Любовь Л.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина способна лишь на терроризм, потому что ничем уже похвастаться попросту не может.

«Власти Украины сами вывели из ДНР и ЛНР все администрации, милицию, медицину, соцслужбы, а потом начали агрессию на истребление. Их и надо объявить агрессорами, как и тех, кто поддерживает агрессию бендеровцев вооружениями и инструкторами», — призывает Semyon M.

«Раз такое дело, значит, Украину можно назвать террористическим государством, раз её военные собираются совершать в Донбассе теракты и диверсии. А как ещё их назвать?» — задаётся вопросом Oleg S.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что в случае угрозы провокаций со стороны Украины Россия будет вынуждена работать на упреждение, чтобы не допустить гибели российских граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

«Значит, необходимо нанести упреждающий удар по Украине. Надеюсь, Россия уже в этом году перенесёт пограничные столбы до нынешней линии разграничения сторон, включив ЛДНР в свой состав», — пишет Геннадий К.

Ряд пользователей указывает на то, что для исключения возможности нападения украинских военных на жителей Донбасса российскому руководству следует, наконец, уже признать республики и принять их в состав России.

«Пока российские власти не признают Донецкую и Луганскую Народные Республики, пока жители Донбасса не станут полноправными гражданами России, пока российские войска не будут хранить мир на этих территориях, все эти кровавые провокации не прекратятся. Украинские каратели будут продолжать убивать мирных жителей Донбасса, пока у российской стороны окончательно не сдадут нервы. На то и делается расчёт. Хватит идти на поводу», — написал Сергей С.

Нашлись и те, кто убеждены, что если российская сторона будет медлить, то её так или иначе вынудят применить силу на территории Донбасса, но будет это сделано уже с куда большими издержками.

«Если так дело и дальше пойдёт, то скоро НАТО будет само требовать от России, чтобы та напала на Украину. А за отказ напасть — санкции. Ну не хочет нападать России на Украину. Это бред!» — считает Ivan I.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 19 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов и собирается устраивать нападения на инфраструктурные объекты вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск.