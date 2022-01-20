Аккра, , 21:50 — REGNUM Автомашина с грузом взрывчатых веществ стала причиной мощного взрыва в Западной области Ганы, сообщает 20 января полиция страны на своей странице в Facebook.

Город Кумаси — Гана (сс) Maarten van der Bent

По данным полиции, автомобиль, который вёз взрывчатку для горных работ в рудниках, столкнулся с мотоциклистом и взорвался. Мощность взрыва была такой, что «снесло всё на десятки метров вокруг».

Предполагаются многочисленные жертвы и пострадавшие.

«Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо», — указано в сообщении, опубликованном местной полицией.

Информация уточняется.

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