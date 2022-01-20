Бразилиа, 20 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле был вновь госпитализирован — для курса химиотерапии. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Также сообщается, что здоровье Пеле находится в стабильном состоянии, и после процедур бразилец сможет отправиться домой.

Ранее сообщалось, что Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, позднее бывший футболист вновь был госпитализирован.

Пеле, большую часть карьеры выступавший за «Сантос», забил 77 мячей в 91-м матче за национальную команду во всех турнирах. О завершении карьеры футболист объявил 1 октября 1977 года.