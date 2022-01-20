Тбилиси, 21 января, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Прокуратура Грузии не сочла возможным придать бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили статус потерпевшего, сообщает 20 января pog.gov.ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В заявлении прокуратуры говорится, что следственный отдел Службы государственного инспектора начал расследование предполагаемого жестокого обращения с заключенным Саакашвили в исправительном учреждении, а также в военном госпитале в Гори. В частности, случаев возможного физического и словесного насилия, преднамеренной словесной агрессии против Саакашвили во время его перевода в медицинское учреждение и изъятия его наручных часов во время его перевода из военного госпиталя в исправительное учреждение.

Прокуратура считает, что для полного и объективного расследования этих инцидентов необходимо проведение ряда экспертиз: судебно-медицинской, психологической, технической. Поэтому до получения заключения этих экспертиз, утверждает прокуратура, придание Саакашвили статуса потерпевшего является преждевременным.

Напомним, что адвокаты Саакашвили настаивают на том, чтобы их подзащитный был признан потерпевшим.