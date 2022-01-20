Москва, 21 января, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Генсек НАТО просто тянет время, предлагая России встречи и обсуждения. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТОАлександр Артамонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В настоящее время Столтенберг тянет время и «замыливает» вопрос», — заявил эксперт.

Между тем в Польше уже ждут поставки американских гиперзвуковых ракет Dark Eagle. Думается, что ждут напрасно — такая технология в США не появится ближайшие 3−5 лет гарантированно, напомнил эксперт.

Англосаксы садятся за стол переговоров только для того, чтобы получить некую хронологическую маржу. Исторически, со времён Крымской войны, Запад давно уже показал свою полную недоговороспособность, уверен политолог.

«Не стоит обольщаться по поводу предложения «пообщаться». Оно пустопорожнее», — заключил Артамонов.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России провести ряд встреч в ЕС для обсуждения проблем безопасности.