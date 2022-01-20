Тирана, 20 января 2022, 21:57 — REGNUM Посольство США в Албании 20 января опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook фотографии с прошедших в Адриатическом море учений.
https://www.facebook.com/usembassytirana/posts/297453509076480
В операциях принимали участие албанские суда береговой охраны Лиссус и Орик и американские эскадренные миноносцы типа Арли Берк, USS Gravely и USS Bainbridge.
В заявлении посольства США подчеркивается, что учения проводились «в духе тесного сотрудничества США и Албании в качестве союзников по НАТО».
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