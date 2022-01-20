Тирана, , 21:57 — REGNUM Посольство США в Албании 20 января опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook фотографии с прошедших в Адриатическом море учений.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

https://www.facebook.com/usembassytirana/posts/297453509076480

Пресс-релиз посольства США «USS Gravely и Bainbridge совместно с авианосной ударной группой Гарри С. Трумена в запланированной дислокации в зоне проведения операций шестого флота США в поддержку морских операций по поддержанию стабильности и безопасности на море и на защите интересов США и их союзников и парнеров в Европе и Африке».

В операциях принимали участие албанские суда береговой охраны Лиссус и Орик и американские эскадренные миноносцы типа Арли Берк, USS Gravely и USS Bainbridge.

В заявлении посольства США подчеркивается, что учения проводились «в духе тесного сотрудничества США и Албании в качестве союзников по НАТО».

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии выступили за совместные с Албанией переговоры о вступлении в ЕС