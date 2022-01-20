Бишкек, , 21:39 — REGNUM Летом 2020 года правительство Венгрии передало Киргизии опасные для жизни аппараты искусственной вентиляции лёгких, пишет венгерское издание «Hvg.hu» со ссылкой на представителя центристской партии «Momentum» Мартона Томпоса.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По его словам, венгерские власти приобрели это медицинское оборудование через малазийского бизнесмена Винода Сехара.

Томпос отметил, что речь идёт о модели аппаратов ИВЛ «Shangrila 510s», у которой еще в апреле 2020 года были выявлены серьезные проблемы — британские врачи неоднократно жаловались на то, что их нельзя чистить, подача кислорода ненадежна, а потому их использование может привести к серьезным осложнениям или даже смерти.

Представитель «Momentum» также сослался на более ранний отчет NBC News, опубликованный в США два года назад, в котором также упоминаются проблемы с «Shangrila 510s».