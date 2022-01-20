Леверкузен, Германия, , 21:33 — REGNUM 25-летний таранный форвард леверкузенского «Байера-04» и национальной сборной Чехии по футболу Патрик Шик входит в шорт-лист каталонской «Барселоны». Об этом 20 января сообщило издание Mundo Deportivo.

Патрик Шик Ailura

Также испанская газета сообщает, что в список трансферных интересов «сине-гранатовых» входят Эрлинг Холанд, Душан Влахович и Антони Марсьяль.

В текущем сезоне Патрик Шик принял участие в шестнадцати турах немецкой Бундеслиги сезона 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей. Чех занимает второе место в гонке бомбардиров.

«Байер-04» выкупил Патрик Шика у «Ромы» 8 сентября 2020 года за 26,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.