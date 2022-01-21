Москва, , 00:33 — REGNUM Россия будет защищать своих граждан, ответные удары наносить стоит по бойцам иностранных ЧВК на Украине. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Инструктор США на Украине U.S. Army

«Россия уже чётко прореагировала на натовскую эскалацию на Украине хотя бы при помощи предельно жёсткого заявления вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва», — заявил эксперт.

Ещё 11 декабря прошлого года он высказался в том духе, что с учётом изменений, внесённых в правовые акты Российской Федерации после 2008 г., мы имеем право защищать своих граждан за рубежом, пояснил политолог.

Артамонов напомнил, что на Донбассе граждан России уже около миллиона.

«Нам не надо поставлять летальное оружие ополченцам ДНР и ЛНР. В случае угрозы для жизни наших граждан российская армия защитит их. Мы к этому готовы. А вот готовы ли граждане Украины и страны НАТО к получению «груза 200?» — задается вопросом эксперт.

«Сейчас на Украине около пяти тысяч граждан западных стран, и в идеале именно они, а не оболваненные украинцы, уже сейчас должны начать отвечать за содеянное. Если эти люди массово не вернутся на родину, это может не только очистить Украину (как нацистской киевской хунте воевать без западных хозяев?) — это может вызвать эффект-мультипликатор, то есть заставить закачаться Белый Дом и западные канцелярии», — уверен политолог.

«В геостратегии это тактика «встречного огня». Начать можно с незаконных американских ЧВК. Против нас ведут диверсионную войну — так давайте же вести встречные акции не против украинских граждан (у них на родине найдутся в дальнейшем и следователи, и меры наказания)! Давайте поможем Украине освободиться от западной сволочи, которая принесла войну на нашу историческую землю Киевской Руси!» — заключил Артамонов.

Напомним, что страны НАТО активно вооружают Украину, осуществляя поставки противотанковых комплексов, боеприпасов, амуниции, техники, боевых кораблей. МИД России неоднократно заявлял о том, что подобная политика способствует разгоранию конфликта на Донбассе.