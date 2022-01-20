Москва, 20 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела, возбуждённого в отношении заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, причастны к мошенничеству с использованием служебного положения в особо крупном размере, сообщили 20 января в пресс-службе МВД РФ. Чиновник находится в изоляторе временного содержания.

Задержание преступной группировки

Комментируя задержание Токарева, которое произошло накануне, 19 января, в ведомстве отметили, что уголовное дело, фигурантом которого является чиновник, взято на контроль руководством Следственного департамента МВД РФ.

«По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершённому группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Токарев в должности первого заместителя гендиректора ООО «СпецТрансСтрой» вовлёк в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства этой компании, а также ООО «Главстройинвест» «и иных аффилированных организаций».

Это было сделано «в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере». Махинации осуществлялись в период с 2016 по 2018 год.

В ведомстве добавили, что в служебном кабинете Токарева и в его доме прошли обыски накануне, 19 января. Документы, имеющие доказательственное значение, а также цифровые носители информации были изъяты. Обыски прошли и в доме другого фигуранта этого уголовного дела.

Токарева, уточнили в МВД, в этот же день задержали и поместили в изолятор временного содержания, а сегодня, 20 января, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Решение вопроса о мере пресечения будет принято Хорошевским районным судом Москвы в ближайшее время. Следователь подал ходатайство о заключении Токарева под стражу.