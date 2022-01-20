Скопье, , 21:37 — REGNUM В Северной Македонии 20 января в результате обследования 4021 образца выявили 1172 новых носителя коронавируса, при этом 145 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 553 случая выздоровления. За сутки в стране скончались 12 пациентов с COVID-19, зарегистрирован летальный исход, произошедший 15 января.

Скопье, Северная Македония Pero Kvrzica

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 250 876 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8166, 223 606 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 19 104 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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