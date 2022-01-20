Копенгаген, , 21:19 — REGNUM 37-летний экс-нападающий московского ЦСКА и национальной сборной Бразилии Вагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном». Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Вагнер Лав Мельников Александр

О переходе футболиста раньше всех сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. Также о трансфере сегодня, 20 января, официально было объявлено на сайте датского клуба.

В текущем сезоне еврокубков (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций) Вагнер Лав, выступая за «Кайрат», принял участие в двенадцати матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Вагнер Лав покинул ЦСКА и перешел в китайский клуб «Шаньдун Лунэн» 24 июля 2013 года за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.