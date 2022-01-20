Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Сервис Netflix снимет продолжение мультфильма «Побег из курятника». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте платформы 20 января.

«Побег из курятника» Иван Шилов © ИА REGNUM

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1484164289720168448

Сиквел получит название Chicken Run: Dawn of the Nugget. Премьера состоится в 2023 году, однако точная дата пока неизвестна.

Добавим, что, по сюжету продолжения мультфильма, сбежавшие с фермы птицы обретут спокойствие и счастье, однако вскоре им вновь придётся столкнуться с опасностью и противостоять ей. В сиквеле главных героев, куриц Джинджер и Рокки, будут озвучивать Тэнди Ньютон и Закари Ливай.

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