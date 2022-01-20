Лондон, , 21:14 — REGNUM 25-летний французский центральный полузащитник Танги Ндомбеле, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», в текущее зимнее трансферное окно может перейти в «Пари Сен-Жермен».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

О том, что Ндомбеле ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен», сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Танги Ндомбеле принял участие в шестнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» 2 июля 2019 года из «Лиона» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.