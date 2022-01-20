Тирана, 20 января, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 7634 человек выявили 2383 новых случая заражения коронавирусом. Скончались три пациента с COVID-19, выздоровели ещё 1754. Об этом сообщило вечером 20 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Bjørn Christian Tørrissen Строящаяся большая мечеть в Тиране

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 241 512 случаев заражения коронавирусом, 214 633 человека излечились, скончались 3286 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 134 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 23 593, это число стремительно возрастает, при этом около половины — 11 155 — выявленных активных заражений приходятся на Тирану.