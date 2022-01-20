Вашингтон, 20 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Создатели мультсериала «Разочарование» поделились кадрами из нового сезона. Изображения опубликовали официальном Twitter-аккаунте шоу 20 января.

Цитата из м/ф «Разочарование». Реж. Мэтт Грейнинг. 2018 -. США На троне

https://twitter.com/disenchantment/status/1483823180175261696

Создатели также объявили дату выхода проекта. Премьера четвёртого сезона шоу состоится 9 февраля 2022 года на платформе Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что одним из создателей мультсериала «Разочарование» является Мэтт Грейнинг («Симпсоны», «Футурама»). Первый сезон шоу вышел ещё в 2018 году.