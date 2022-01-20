20 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова министра иностранных дел РФ о том, что Москва может вынужденно ответить на притеснение российских СМИ в Германии.

Елизавета Коробова, , 21:36 — REGNUM Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва может вынужденно ответить на притеснение российских СМИ в Германии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 января в социальной сети Facebook.

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Логично. Это называется взаимопонимание. Всё должно быть взаимным», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи пришли к выводу, что запрет российских СМИ за рубежом — несправедливый акт, нарушающий принципы свободы слова, а значит, это не должно остаться без ответа.

«Правильно сказано! Только так с этими лицемерами и следует поступать!» — написал Александр С.

Пресс-конференция С.В.Лаврова по итогам 2021 года. Mid.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что российским властям следует перестать стесняться того, чтобы во всеуслышание заявлять о несправедливости по отношению к России.

«А можно без вот этих «вынужденно», а сразу закрыть, не извиняясь и не оправдываясь перед ними?» — интересуется Tokot K.

«Давно пора половину всех этих помоек «Радио Стыдоба» позакрывать к собачкиным богам. И сделать это следует с широкой улыбкой на лице, с такой же улыбкой», — поделился своим мнением Vasilii M.

Часть людей полагает, что до сего момента российское руководство крайне снисходительно подходило к вопросу регуляции иностранных СМИ на территории России, позволяя им делать то, о чём отечественные журналисты, работающие за рубежом, могут только мечтать.

«Надо запретить в России работу журналистов тех стран, которые притесняют наших журналистов! А то ситуация, как в анекдоте. Заяц кричит: «Кто съел мою булочку?» Лев говорит: «Я!», а заяц в ответ: «А молоко почему не выпил?» Уважайте прежде всего сами себя, свою страну, свой народ!» — призывает Lena P.

Ряд пользователей указывает на то, что самой России тоже свободу слова нарушать нельзя, поэтому они не поддерживают запретительные меры со стороны российского государства в адрес иностранных СМИ.

«А они законы Российской Федерации нарушали? Если нарушали, то почему терпели и не закрывали? А если не нарушили, то по какому праву нарушаете свободу слова?» — задаётся вопросом Вадим Т.

Слова Yohanan Lakicevic

«А это уже шантаж! Из-за ограничения в деятельности одной российской компании ограничивать работу немецких СМИ — несправедливо!» — считает Сергей К.

Отдельные комментаторы отмечают, что если бы Германия не перешла все разумные границы по отношению к России, то немецкие СМИ могли бы и дальше лить грязь на нашу страну.

«Ответ должен быть симметричным. Закрыли RT в Германии — мы сразу закрываем их СМИ на своей территории. Только так, иначе нас никто уважать не будет и никто с нами считаться не станет», — указывает Евгений С.

«Сразу надо было это сделать, а не терпеть эту бесконечную ложь в адрес Российской Федерации», — пишет Иван М.

Напомним, 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок о том, что Москва может вынужденно ответить на притеснение российских СМИ в Германии. Речь идёт о ситуации с каналом RT DE, который на видеохостинге YouTube обвинили в распространении недостоверной информации и заблокировали.