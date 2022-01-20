Магас, , 20:46 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью в медучреждении роженице, которая впала в кому и уже почти два месяца находится без сознания. Установлено, что женщине была проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью. При этом медиками были допущены нарушения порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», сообщили 20 января в пресс-службе следственного комитета по региону. В ходе расследования дела о халатности предстоит установить виновных лиц.

Дело Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2021 года 35-летняя женщина поступила в предродовом состоянии в перинатальный центр Ингушетии. Ей была оперативно оказана медицинская помощь по родоразрешению, появился на свет мальчик. После этого женщине стало хуже, и с 30 ноября она находится в коме.

О врачебной ошибке сообщили в соцсети родные пострадавшей. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс. В ситуацию вмешались власти региона. Глава республики Махмуд-Али Калиматов призвал оказать помощь в лечении многодетной матери. Было обещано привлечь к лечению специалистов лучших клиник России.

Читайте также: Власти Ингушетии проверят работу роддома, в котором впала в кому роженица