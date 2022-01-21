Тбилиси, , 00:09 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» 20 января прокомментировал судебное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко и сравнил украиснкие и грузинские судебные системы.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Мой бывший университетский друг [Порошенко], наверное, забыл, что в первый раз я был заключен в тюрьму по его приказу в Киеве, но суд отпустил меня через несколько дней, точно так же, как сейчас киевский суд не арестовал Порошенко. В отличие от грузинского правительства, Украина придерживается цивилизованных правил. Заключение бывшего президента в тюрьму требует очень высоких стандартов, но в моем случае, по крайней мере, никаких стандартов не соблюдается. Грузия попала в руки дикарей, и наш долг, даже если это будет стоить мне жизни, спасти нашу страну от этого ада», — написал Саакашвили.

Напомним, что 19 января в Киеве украинский суд отпустил под личное обязательство бывшего президента Петра Порошенко.