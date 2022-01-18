Лондон, 20 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Британский актёр Джейсон Айзекс высказался относительно скандала, связанного со словами писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах. Об этом 20 января пишет The Telegraph.

Скриншот видео на YouTube Джейсон Айзекс

Айзекс отметил, что не будет критиковать автора книг о Гарри Поттере. «…несмотря на то, что она сказала очень противоречивые вещи, я не собираюсь прыгать, чтобы ударить её ножом в спину без разговора с ней, которого мне пока не удалось», — объяснил актёр.

Ранее Джоан Роулинг высказалась относительно выражения «менструирующие люди»: «Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщины?» — написала она в своих соцсетях. После это пользователи раскритиковали её и обвинили в трансфобии.