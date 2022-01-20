Тегеран, , 20:39 — REGNUM Соединённые Штаты хотят превратить независимые страны в своих рабов и поэтому такие государства находятся под давлением, заявил 20 января президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Иран уже около 40 лет противостоит американскому господству.

«Страны, которые хотят быть независимыми, находятся под нападками врагов… Американцы не хотят, чтобы были независимые государства, они хотят превратить эти страны в своих рабов», — цитирует агентство его слова.

При этом Раиси подчеркнул, что сам Иран не хочет господства над другими странами и, в то же время, не согласен находиться под доминированием других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января президент России Владимир Путин принял президента Ирана в Кремле.

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