Кито, 20 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Канадская компания Frontera Energy заявила об увеличении ежедневных объемов добычи нефти в Эквадоре благодаря открытию нового месторождения в провинции Сукумбиос. Об этом сообщает 20 января новостное агентство Prensa Latina.

Investors.com Нефтедобыча

Новая скважина глубиной 3345 метров вскрыла три потенциальных углеводородных пласта. В компании сообщают, что дополнительные работы будут завершены в ближайшее время, поставить скважину на долгосрочные испытания планируется в феврале 2022 года.

Президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил данную информацию и заявил, что новая скважина даст национальной добыче дополнительные 925 баррелей в сутки. По данным агентства по регулированию и контролю в сфере энергетики на 18 января, суточная добыча нефти в Эквадоре составляет 492 970 баррелей.