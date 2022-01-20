Бухарест, , 20:24 — REGNUM Мэр Бухареста Никушор Дан обратился к лидерам профсоюзов работников общественного транспорта румынской столицы с призывом к проведению масштабных переговоров. Об этом 20 января сообщил бухарестский информационный портал News.ro.

Митинг в Бухаресте Glob.sk

По словам Дана, соответствующие переговоры могут быть проведены при условии обсуждения экономических, а не политических требований манифестантов.

Дан «Лично я с нетерпением жду возможности поговорить с организаторами протестных акций, однако пока никто из них не выразил желания со мной встретиться».

Вместе с тем бухарестский мэр выразил надежду на то, что местные транспортники будут выполнять решение Городского суда Бухареста, запретившего дальнейшее проведение массовой забастовки сотрудников транспортной сферы румынской столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Забастовка транспортников в Бухаресте прекращена по решению суда