Лос-Анджелес, США, , 20:23 — REGNUM Визажист сериала «Эйфория» Дониэлла Дейви показала процесс создания грима Джейкоба Элорди. Она поделилась фотографиями в личном Instagram-аккаунте 20 января.

Джейкоб Элорди Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CY70XDcrF_m/

На фотографиях Элорди готовится к роли Нейта в сериале, которого, по сюжету, избил один из героев шоу. «Мы в макияжном трейлере ОБОЖАЕМ кровавый вызов спецэффектов!» — подписала Дейви снимки.

ИА REGNUM напоминает, что первая серия второго сезона «Эйфории» вышла 9 января 2022 года. Эпизод посмотрели 2,4 млн зрителей, что стало самым высоким показателем HBO Max.

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