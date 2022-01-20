Анкара, 20 января, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара имеет возможность организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «лицом к лицу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Об этом турецкий лидер заявил 20 января на пресс-конференции.

По его словам, «атмосфера войны» расстраивает Турцию, так как у неё хорошие отношения и с Киевом и с Москвой.

«Атмосфера войны, эта психологическая настроенность, расстраивает нас, так как мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами. Мы надеемся устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить им встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ответ на такие предложения Анкары в Москве ответили, что не нуждаются в посредниках для решения вопросов в отношении Украины.