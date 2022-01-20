Минск, , 20:17 — REGNUM На 27 февраля 2022 года назначен референдум в Белоруссии по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили 20 января в пресс-службе президента республики.

Александр Лукашенко President.gov.by

Сегодня, 20 января, белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума», в соответствии с которым «республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года».

В пресс-службе также сообщили, что указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» К документу приложены выносимые на референдум изменения и дополнения в Конституцию.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нигде такого не было, даже в России»: Лукашенко о новой конституции