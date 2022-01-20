Гавана, 20 января, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан уведомил правительство Венесуэлы о продлении на три месяца срока ожидания ответа на обвинения по эпизодам нарушений прав человека в стране. Об этом сообщает 20 января новостное агентство Prensa Latina.

Icc-cpi.int Главный обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан

В отчете суда сообщается, что отсрочка будет продлена до 16 апреля 2022 года. К новому крайнему сроку планируется уточнить новые пункты повестки визита Хана в Венесуэлу для «начала конструктивного диалога с правительством по вопросам приемлемости некоторых действий, а также для оценки масштабов проблемы».

В ноябре 2021 года прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование дела в отношении венесуэльского правительства, инициированного из-за предполагаемых нарушений прав человека во время жесткого подавления демонстраций 2017 года.

Венесуэльская сторона считает, что требования для перехода от предварительного к основному этапу расследования не были соблюдены. В Каракасе также считают, что жалобы, связанные с демонстрациями, должны рассматриваться исключительно соответствующими национальными, а не международными учреждениями.