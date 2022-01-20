Подгорица, , 20:14 — REGNUM За последние сутки от ковида в Черногории скончались три человека — из Бара, Подгорицы и Херцег-Нови, самому молодому из которых было 73 года, а самому старшему — 89 лет, сообщает институт общественного здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Зарегистрировано 1548 новых случаев, выздоровели 2200 пациентов. В настоящее время в Черногории 11 034 активных случая заболевания COVID-19.

Доля новых положительных случаев от общего числа протестированных на 19 января составила 40,42 процента.