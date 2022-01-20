Ханты-Мансийск, , 20:10 — REGNUM В Югре после гибели 12 человек от употребления суррогатного алкоголя в декабре 2021 года и январе 2022 года, полицейские изъяли из оборота около 10 тыс. литров контрафактной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Алкоголь и арест

Было проверено около тысячи торговых точек во всех региона. Суррогатный алкоголь обнаружен в основном в Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском районах.

«С 10 января возбуждено шесть уголовных дел, фигурантами по которым сейчас выступают девять человек. Также составлено более 40 протоколов об административных правонарушениях за незаконную розничную продажу алкогольной продукции», — сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре жертвами суррогатного алкоголя стали жители Октябрьского и Кондинского района ХМАО.

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