Северодвинск, Архангельская область, , 20:06 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подверг жесткой критике качество внутренней отделки дома, построенного в Северодвинске для расселения жильцов авариек.

Александр Цыбульский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, трехсекционный дом на улице Лесной возведен по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы», которая структурно входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Стоимость строительства дома, в котором 55 квартир, составила 114 млн рублей. В эксплуатацию жилое здание было введено в конце прошлого года и уже готовилось принять новоселов.

Но в ходе осмотра нескольких квартир были выявлены значительные недоработки строителей, которые глава региона поручил устранить подрядчику в рамках гарантийных обязательств.

«В таком виде этот дом нельзя заселять. Двери надо менять, потому что это не двери, а издевательство над людьми: их голыми руками можно вскрыть. Состав бетона нужно проверить — я убежден, что если ты наступаешь на ступеньку и она у тебя разваливается под ногами, то это нарушение строительных норм. Если нужно, привлекайте правоохранительные органы, чтобы во всём помогли разобраться», — подчеркнул Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск получил два миллиарда рублей на выплаты жильцам «авариек».