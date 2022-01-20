Северодвинск, Архангельская область, 20 января 2022, 20:06 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подверг жесткой критике качество внутренней отделки дома, построенного в Северодвинске для расселения жильцов авариек.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, трехсекционный дом на улице Лесной возведен по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы», которая структурно входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Стоимость строительства дома, в котором 55 квартир, составила 114 млн рублей. В эксплуатацию жилое здание было введено в конце прошлого года и уже готовилось принять новоселов.
Но в ходе осмотра нескольких квартир были выявлены значительные недоработки строителей, которые глава региона поручил устранить подрядчику в рамках гарантийных обязательств.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск получил два миллиарда рублей на выплаты жильцам «авариек».