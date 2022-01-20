Подгорица, , 20:04 — REGNUM Правительство Черногории подало запрос на сокращение мандата парламента Черногории. В запросе, направленном спикеру парламента, правительство отмечает, что они должны подать заявку на проведение внеочередной сессии парламентв, которая состоится 4 февраля в 10:00.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Правительство заявляет, что таким образом будут созданы условия для назначения досрочных парламентских выборов, которые могут быть проведены одновременно с предстоящими в мае очередными местными выборами.

«После четко провозглашенного намерения партий URA, ДПС и их сателлитов избрать новое правительство меньшинства неконституционным путем, становится ясно, что новые выборы — единственный способ разрешить худший политический кризис в новейшей истории Черногории», — написал премьер-министр Здравко Кривокапич в своем аккаунте в Twitter.