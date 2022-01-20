София, 20 января, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Правительство Болгарии выделит материальную компенсацию бытовым потребителям газа из-за подорожания тарифов на голубое топливо. Об этом 20 января сообщает БНР.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Соответствующее решение было принято 20 января на внеочередном заседании болгарского правительства. «Мы намерены компенсировать частным домашним хозяйствам и владельцам квартир часть расходов на энергоносители», — заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Согласно официальной информации, субсидии за декабрь 2021 года в среднем по стране составят 26,77 левов (€13,69) за мегаватт-час, а за январь — 42,33 левов (€21, 64). Предполагается, что в дальнейшем указанные суммы будут пересмотрены в сторону увеличения.