Рига, , 20:00 — REGNUM В четверг, 20 января, в Риге был открыт памятник диссиденту времён СССР, латышскому националисту Гунару Астре. На открытии присутствовали президент Латвии Эгилс Левитс, министр юстиции Янис Борданс, президент «Общества баррикад 1991 года» Ренарс Заляй, скульптор Глеб Пантелеев и другие. Об этом сообщает издание «Дельфи».

Тень фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время выступления президента и министра юстиции, в толпе собравшихся раздались неодобрительные восклицания и свист. У многих из собравшихся были с собой свистки. Министр Борданс потребовал от недовольных прекратить свои действия, или покинуть мероприятие. Он назвал их «прислужниками оккупантов» и сказал, что испытывает стыд за них.

Как заявили в полиции, действия «группы лиц» во время открытия памятника будут расследованы на предмет возможных правонарушений.

Ещё в 1993 году в Риге возле бывшего здания министерства юстиции (ул. Бривибас, 34), была установлена памятная доска в память о Гунаре Астре. 14 июля 2020 года правительство Латвии поддержало инициативу министра юстиции Яниса Борданса установить Астре памятник.

Гунар Астра родился в Риге в 1931 году. Работал инженером на заводе ВЭФ. В 1961 году был впервые осуждён по обвинению в шпионаже, антисоветской агитации и пропаганде, а также изготовление и распространение порнографических фотоснимков. Арестован он был после того, как стал срывать с доски объявлений на заводе объявления на русском языке.

Второй раз он был осуждён в 1981 году за распространение антисоветской литературы. В связи с тем, что президент Латвии Эгил Левитс является этническим евреем, интересно заметить, что среди рапространяемых Астрой книг были «Моя борьба» Адольфа Гитлера (запрещенная для распространения на территории Российской Федерации) и «Ещё раз о евреях и Латвии» неизвестного автора.

После освобождения по амнистии в 1988 году, Гунар Астра вскоре умер от сердечной болезни в Ленинграде, где был по делам бизнеса (торговля цветами). Латышские националисты обвиняют в его смерти КГБ СССР. Во время похорон в Риге его гроб закапывали руками, чтобы не пользоваться «русскими» лопатами.