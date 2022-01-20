Рига, 20 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В четверг, 20 января, в Риге был открыт памятник диссиденту времён СССР, латышскому националистуГунару Астре. На открытии присутствовали президент ЛатвииЭгилс Левитс, министр юстицииЯнис Борданс, президент «Общества баррикад 1991 года» Ренарс Заляй, скульпторГлеб Пантелеев и другие. Об этом сообщает издание«Дельфи».

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Во время выступления президента и министра юстиции, в толпе собравшихся раздались неодобрительные восклицания и свист. У многих из собравшихся были с собой свистки. Министр Борданс потребовал от недовольных прекратить свои действия, или покинуть мероприятие. Он назвал их «прислужниками оккупантов» и сказал, что испытывает стыд за них.

Как заявили в полиции, действия «группы лиц» во время открытия памятника будут расследованы на предмет возможных правонарушений.

Ещё в 1993 году в Риге возле бывшего здания министерства юстиции (ул. Бривибас, 34), была установлена памятная доска в память о Гунаре Астре. 14 июля 2020 года правительство Латвии поддержало инициативу министра юстиции Яниса Борданса установить Астре памятник.

Гунар Астра родился в Риге в 1931 году. Работал инженером на заводе ВЭФ. В 1961 году был впервые осуждён по обвинению в шпионаже, антисоветской агитации и пропаганде, а также изготовление и распространение порнографических фотоснимков. Арестован он был после того, как стал срывать с доски объявлений на заводе объявления на русском языке.

Второй раз он был осуждён в 1981 году за распространение антисоветской литературы. В связи с тем, что президент Латвии Эгил Левитс является этническим евреем, интересно заметить, что среди рапространяемых Астрой книг были «Моя борьба» Адольфа Гитлера (запрещенная для распространения на территории Российской Федерации) и «Ещё раз о евреях и Латвии» неизвестного автора.

После освобождения по амнистии в 1988 году, Гунар Астра вскоре умер от сердечной болезни в Ленинграде, где был по делам бизнеса (торговля цветами). Латышские националисты обвиняют в его смерти КГБ СССР. Во время похорон в Риге его гроб закапывали руками, чтобы не пользоваться «русскими» лопатами.