Подгорица, 20 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Черногории 62,6 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,5 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Wallspaper.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Первую дозу вакцины получили 286 103 человека или 46,1 процента, а вторую — 276 444 человека или 44,6 процента от всего населения.

В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получили 119 человек, ревакцинированы 193 человека.

Третью дозу получили 86 210 человек, а за последние сутки — 453.

С начала января первой дозой вакцинировано 2 073 гражданина, ревакцинировано 3 324, третьей дозой — 7 781 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.