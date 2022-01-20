Афины , 20 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Ограничительные меры против коронавируса, действующие в настоящее время в Греции, будут продлены еще на неделю до понедельника, 31 января, объявило министерство здравоохранения Греции 19 января после заседания комитета экспертов.

Xinhuanet.com Греция

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Эти меры были введены в действие с четверга, 30 декабря, по воскресенье, 16 января, а затем были продлены еще на одну неделю до 23 января. Они включают закрытие всех баров, кафе, ресторанов и музыкальных заведений в полночь. Заведения должны работать без музыки, не могут обслуживать более шести человек за одним столом, все клиенты должны быть полностью вакцинированы и постоянно сидеть.

Использование масок для лица с высокой степенью защиты (KN95 или FFP2) также является обязательным для всех пассажиров всех видов общественного транспорта и настоятельно рекомендуется в местах массового скопления людей, как на открытом воздухе, так и в помещении.