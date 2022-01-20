Берлин, 20 января, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Европейская организация гандбола отклонила заявку немецких гандболистов на перенос матча против действующего чемпиона Испании, сообщает 20 января издание Spiegel.

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Немецкая ассоциация гандбола (DHB) просила перенести игру в связи с ростом заболеваемости среди немецких спортсменов. Согласно регламенту, участвовать в матче может команда, состоящая не менее чем из пяти игроков.

«Европейская организация гандбола указала в своем ответе на негативные последствия, среди прочего, на спортивном и экономическом уровне, не удовлетворив заявку на перенос матча», — сообщили в DHB.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом трёх игроков сборной Германии по гандболу. Главный тренер Альфред Гисласон назначил Лукаса Штуцке, Дэвида Шмидта и Тобиаса Райхмана в качестве замены.

DHB изначально исключила возможность выхода из турнира. «Это достаточно сложное решение — мы приняли его с медицинской, спортивной, юридической и экономической точек зрения. Вот как выглядят ответственные действия», — заявил тренер.