Афины , , 19:55 — REGNUM Акция протеста против ситуации в сфере образования прошла второй день подряд в центре Афин, сообщает AMNA 20 января. Это событие последовало за акцией протеста учителей, родителей и учащихся на главной афинской площади Синтагма в среду, 19 января.

Греция

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Профсоюзы учителей и студенческие ассоциации требуют усиления мер защиты от COVID-19 в школах и университетах, бесплатных и повторных экспресс-тестов для всех учащихся и студентов, более частых поездок на общественном транспорте в школы и обратно, увеличения численности преподавательского состава.

Кроме того, они требуют особых правил проведения экзаменов, а также отмены решения, отменяющего учебные часы, проводимые посредством телеконференции.