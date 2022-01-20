Москва, , 19:55 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» вечером в четверг, 20 января. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

ВКонтакте

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайту, некоторые также сообщают о сбоях в работе приложения.

С проблемами сталкиваются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других крупных городов.