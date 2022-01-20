Подгорица, 20 января, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В 2022 году венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air будет выполнять два еженедельных рейса из Подгорицы в девять европейских пунктов назначения, в том числе впервые в аэропорты Фьюмичино (Рим) и лондонский Гэтвик.

(сс) Lars Steffens Самолет авиакомпании Wizz Air

Компания вводит рейсы в Дортмунд уже 21 января.

Рейсы в Милан начнутся раньше нового расписания рейсов 28 марта, а в Вену и Рим — 29 марта.

Рейсы в западный аэропорт Мюнхена запланированы со 2 марта.Полеты в Будапешт будут открыты с 14 июня, а в Варшаву и Катовице — с 16 июня.

Подгорица будет связана со всеми этими направлениями два раза в неделю.Что касается Лондона, то с 4 апреля Wizz Air будет выполнять до четырех рейсов в неделю.