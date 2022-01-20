Берлин, 20 января, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Управление уголовной полиции Германии провело масштабную операцию по борьбе с международной наркоторговлей в федеральной земле Гессен. Об этом сообщает 20 января издание Spiegel.

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В ходе операции 135 сотрудников полиции и прокуратуры исполнили несколько ордеров на арест и провели обыски в Марбурге и Гисене.

Среди задержанных — 45-летний мужчина, находившийся в розыске по линии Европола как лидер преступной группы, действующей на Балканах и имеющей криминальные связи в Германии и Нидерландах. Он является главным подозреваемым в организации перевозки десятков килограммов героина и кокаина.

Также немецкими правоохранителями задержаны некоторые из его предполагаемых ближайших соучастников.