Берлин, , 22:57 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер (СДПГ) намерена призвать американские компании Apple и Google запретить приложение Telegram в их онлайн-магазинах. Об этом сообщает 20 января немецкое издание Spiegel.

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«Хочу напомнить двум доминирующим поставщикам мобильных операционных систем об их социальной ответственности», — заявила Файзер на встрече с представителями правительств федеральных земель.

«Telegram лишь разжигает огонь среди граждан, сторонников теории заговора и правых экстремистов», — заявил в ходе встречи министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус (СДПГ), отметив, что компания до сих пор не ответила на претензии властей ФРГ по поводу запрещённого контента.

«То, что происходит в группах и каналах Telegram, во всех отношениях противоречит правилам Apple и Google, которые предлагают это приложение в своих магазинах. Нам нужно срочно с ними поговорить и убедить их запретить Telegram», — добавил он.

В принятом совместном документе министров внутренних дел федеральных земель также указывается, что «Telegram и аналогичные сервисы служат в Германии сетевой платформы для скептиков и правых экстремистов».