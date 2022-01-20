Москва, 20 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Пластический хирург Тимур Хайдаров, оперирующий звёзд, стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с его участием доступен на канале Super с 20 января.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

В шоу Хайдаров рассказал о том, какие пластические операции он делал российским деятелям культуры, себе и жене. Он также подтвердил, что помог создать рельефный пресс блогеру Даве, которому по «медицинским показаниям» требовалось хирургическое вмешательство.

По словам Хайдарова, «молодой парень» Дава «по глупости» сделал неудачную процедуру криолиполиза: «Жирок вместо того, чтобы уйти, организм отреагировал рубцовой тканью». «Сам бы он не справился ни спортом, ни питанием. Были такие изменения, которые он сам бы не убрал», — объяснил врач.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Даву за хирургическое вмешательство. Многие решили, что он мог бы сам привести своё тело в желаемую форму, а обращение к пластическим операциям — это «показатель лени».