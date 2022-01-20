20 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили запрет для брачующихся смеяться и громко радоваться в ЗАГСах Ростовской области.

Светлана Рыбина, , 22:04 — REGNUM Постановление за подписью начальника донского управления ЗАГС Ольги Исаенко, в котором устанавливается необходимость наличия сценария проведения торжественной церемонии, а также запрещается во время процесса громко разговаривать, смеяться, восклицать, также ходить по залу, находиться в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками и пакетами, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 20 января в социальной сети Facebook.

Василий Пукирев. Неравный брак 1862

«Россия для грустных» © ЗАГСы Ростовской области», — шутит Елена А.

Многие пользователи оказались в полном недоумении от требований, которые теперь относятся к брачующимся в Ростовской области. Граждане отмечают, что отныне ЗАГС будет напоминать скорее место для похорон, нежели для радостных событий.

Свадьба Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«ЗАГС приравняли к похоронному залу», — считает Nadezda F.

«У меня возникла пара вопросов. С какой комиссией согласовывать и визировать сценарий торжества? А также, раз нельзя ходить по залу, то людей должны заносить в зал за отдельную плату или это входит в госпошлину?» — интересуется Евгений З.

Некоторые комментаторы отмечают, что чиновники в Ростовской области, судя по всему, потеряли границы дозволенного и теперь запрещают людям буквально радоваться, проявлять свои искренние эмоции.

«Это что-то новенькое. Корона, видимо, сильно по мозгам ударила», — предполагает Тамара И.

«Пусть ещё запретят ветру сильно дуть, солнцу ярко светить и установят маршруты полётов для мух и комаров. Совсем уже у чиновников башню снесло. Видимо, какая-то обозлённая руководительница, чья личная жизнь не сложилась, решила отыграться на тех, у кого ещё вся счастливая жизнь впереди. Запретили попросту радоваться», — пишет Андрей Ж.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что это простые люди видят брачный процесс радостным событием, а вот с точки зрения ростовских чиновников это серьёзный юридический акт, поэтому не следует вести себя распущенно.

«Действительно, свадьба, брак, что тут весёлого? Что здесь смешного? Все должны быть в чёрном, а из музыки только «Реквием» Моцарта! Нечего в России радоваться, судя по всему, считают в ростовских ЗАГСах», — указывает Олег Р.

«Тихо, быстро, но не суетясь, поставить подписи и грустно, не выпив шампанское и не трогая цветы, без криков «горько» и «ура», без смеха и радости молча покинуть здание ЗАГСа», — подметила Inna A.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные требования идут вразрез с традицией народа России, согласно которой на свадьбах принято проявлять свои эмоции, громко и во всеуслышание радоваться счастливому событию.

«Получается, плакать — единственное, что не возбраняется? И кто придумал такую чушь? Какая свадьба без смеха?! Иногда и драка приветствуется!» — отмечает Лариса Д.

Свадьба Цитата из кф «Скверный анекдот». Реж. Александр Алов, Владимир Наумов. 1966. СССР

«Я на месте брачующихся плюнул бы на все эти распорядки: шумел, веселился, смеялся, громко разговаривал и даже с шампанским бы нагрешил. Этот союз заключается на небесах, а значит, земные чиновники над ним не властны!» — написал Алексей П.

Напомним, 18 января на официальном правовом портале Ростовской области появился документ, согласно которому на территории региона вступило в силу постановление за подписью начальника донского управления ЗАГС Ольги Исаенко, в котором устанавливается необходимость наличия сценария проведения торжественной церемонии, а также запрещается во время процесса громко разговаривать, смеяться, восклицать, также ходить по залу, находиться в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками и пакетами.